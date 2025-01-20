Бронза Большунова и прорыв Фардиева: каким выдался этап Кубка России по лыжам в Казани

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани завершен. С 16 по 19 января столица Татарстана принимала в поселке Мирный лучших представителей страны в этом виде спорта. О главных событиях лыжного уик-энда – в материале «ТИ-Спорта».





Сейчас Александр идет всего лишь пятым в общем зачете Кубка России с 411 баллами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У Большунова лишь одна бронзовая медаль. От «короля лыж» ждали большего в Казани?

Для Александра Большунова Кубок России по лыжным гонкам сезона 2024/25 пока складывается драматично. «Король Сан Саныч» провел выдающийся прошлый год, одержав 23 победы подряд в личных соревнованиях. Однако в текущем розыгрыше Кубка России Большунов не просто не может похвастаться победными сериями, у него элементарно нет ни одной выигранной гонки.

Сейчас Александр идет всего лишь пятым в общем зачете Кубка России с 411 баллами. Выше него располагаются Илья Семиков (473 балла), Иван Горбунов (565), Савелий Коростелев (582) и Сергей Ардашев (639). На протяжении этого сезона Большунову из-за череды болезней не удавалось пребывать в оптимальном состоянии на соревнованиях. Это признавал и старший тренер лыжника Юрий Бородавко. По его мнению, первая провальная часть сезона Кубка России объясняется «исключительно неудовлетворительным физическим состоянием Большунова».

Между тем к казанскому этапу соревнований Сан Саныч подходил вроде как в рабочем тонусе, готовым биться за самые высокие места. Но буквально за пару дней до гонок в столице Татарстана у Большунова возникли непредвиденные семейные обстоятельства, из-за чего спортсмен прибыл в Казань только вечером 15 января, пропустив первый день соревнований.

Александр Большунов не может занести себе казанские гонки в актив

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У организаторов были большие опасения насчет участия Большунова в спринте классическим стилем. Но утром 16 января прославленный лыжник вышел на старт. По итогам соревнования Александр Большунов стал обладателем бронзовой медали, уступив почти секунду победителю Александру Терентьеву (2:55.60). На пьедестале «король лыж» своим результатом особо доволен не был. Большунов демонстративно снял медаль сразу же после ее вручения.

«Он винит прежде всего себя»

В преддверии воскресного скиатлона Сан Саныч, наверное, не предполагал, что эта бронза станет единственной для него на казанском этапе. В заключительный день соревнований Большунов финишировал лишь 23-м. На последнем километре гонки при входе в один из поворотов на спуске Александр столкнулся с другим спортсменом из Татарстана Иваном Горбуновым. После контакта Большунов из-за обиды даже не стал продолжать соревнование, сняв лыжи и финишировав пешком.

«Там на спуске был контакт, а Саша находился в слепой зоне. Иван Горбунов лыжной палкой задел носок лыжи, она поменяла направление, что спровоцировало падение. Было чётко видно, что Ваня задел невольно, умысла никакого не было. Саша в порядке, всё хорошо. Сильно ли расстроился Большунов? Конечно, расстроился. Но сказал, что ему самому надо было уходить раньше. А так было бы всё нормально. Сам довёл до этого падения. Он винит прежде всего себя», – сказал по окончании скиатлона Юрий Бородавко.

От Большунова болельщики из Татарстана, безусловно, ожидали куда лучшего выступления. За новый для себя регион Сан Саныч выступает с 2024 года. Но пока больших побед лыжник Татарстану на российских соревнованиях еще не принес. Впереди Большунова ожидает еще три этапа Кубка России, на которых он сможет показать свой класс.

В свою очередь президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отмечает, что в этом сезоне на Александра Большунова свалилось небывалое давление со стороны СМИ. По ее словам, спортсмену надо сначала дать прийти в себя после тяжелых болезней, а потом уже требовать от него постоянных побед.

«Я больше не буду говорить ничего про Сашу. Спросили у меня три назад – ничего не поменялось. Всё у него хорошо, всё в порядке. Оставьте его просто в покое. Драматизм в мужской гонке? В этом заключается некий интерес для болельщика. Как вы выразились – драматизм. Но я, конечно, всегда хочу, чтобы всё было поспокойнее. Чтобы спортсмены без травм, без падений доходили до финиша. Чтобы не ломали палки, другой инвентарь. Но это спорт и такие инциденты – часть спорта, часть соревнований. Это масс-старт, такое случается везде и всегда. Мы только наблюдатели, молимся, чтобы никто ничего не сломал», – сказала Вяльбе.

Среди мужчин в сборной Татарстана ярко выделился Савелий Коростелев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заработанных золотых медалей у татарстанских спортсменов на пятом этапе Кубка России по лыжам в Казани предостаточно

Если рассматривать казанский этап Кубка России по лыжам с точки зрения побед татарстанских спортсменов, то он завершился блестящими результатами.

В гонке на 10 км свободным стилем у женщин победу одержала Наталья Терентьева, которая лишь в августе минувшего года родила дочку Василису. За удивительно короткий срок Терентьева пришла быстро в форму, продемонстрировав отличное выступление как на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, так и на этапе соревнований в Казани.

Среди мужчин в сборной Татарстана ярко выделился Савелий Коростелев. Молодой спортсмен завоевал серебро в скиатлоне (10+10) км, а также отметился золотом в гонке на 15 км свободным стилем.

Победителем во вчерашнем скиатлоне стал Сергей Ардашев, ныне возглавляющий общий зачет лыжников в рамках этапов Кубка России. В сумасшедшей развязке на финише Ардашев вырвал золото как раз таки у Коростелева, опередив его всего на 0,1 секунду.

Отметить стоит в скиатлоне у женщин и Дарью Непряеву, одержавшую победу в личном противостоянии с представительницей Нижегородской области Анастасией Кулешовой. Непряева опередила на финише Кулешову на считанные миллисекунды, если быть точнее – на 0,3 секунды.

Не ушла без золотой медали на родном этапе Кубка России также Анастасия Фалеева, одержавшая победу в финале спринта классическим стилем. Серебро, к слову, в этой гонке вновь у татарстанской лыжницы – Натальи Терентьевой.

Нужно отметить личный вклад Фардиева в становление Татарстана в качестве лидирующего региона в лыжных видах спорта в России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Соревнования в Казани прошли в целом гладко, однако не обошлось без маленького скандала

Лыжные гонки как вид спорта весьма специфичен в плане размещения спортсменов в жилые помещения. Соревнования проходят на больших территориях, в лесах, как правило, вдали от шумной городской цивилизации. Спортсменов в столице Татарстана поселили в санатории «Балкыш», расположенном всего в 10 минутах от поселка Мирный, где расположены лыжные трассы. Под четким контролем президента Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшата Фардиева спортсменам были созданы все необходимые условия для комфортного проживания.

В целом нужно отметить личный вклад Фардиева в становление Татарстана в качестве лидирующего региона в лыжных видах спорта в России. Напомним, он возглавил татарстанскую федерацию в 2011 году, и за этот срок сделано очень многое.

Тем не менее среди участников казанского этапа Кубка России нашлись недовольные. Лыжница из Нижегородской области Анастасия Кулешова в своих социальных сетях раскритиковала апартаменты, которые были в «Балкыше», назвав условия проживания «жестью».

Хотя по кадрам, снятым лыжницей, было отчетливо видно, что заселили ее в стандартный двухместный номер. На заявление Кулешовой жестко отреагировала Елена Вяльбе, пожурив спортсменку за ее необоснованную критику.

«Пусть Кулешова тогда найдет у себя в Сарове хорошее место, где стадион рядом с гостиницей и хорошие условия. Тогда мы приедем в Саров и с удовольствием там посоревнуемся. Федерация делает всё возможное, чтобы спортсменам было комфортно. Мы можем жить в центре города и ездить час до стадиона. Здесь же она может на лыжах доехать до него. Какие проблемы?» – отметила Вяльбе.

В конце концов эксцесс с участием Кулешовой разрешился положительно. Спортсменку без проблем переселили в одноместный номер, а сама лыжница удалила злополучный ролик.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»