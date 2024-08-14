Броневики с «Ленфильма», полевая кухня и бомбомет: чем удивит Соколка-2024

Владислав Хабаров

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В военно-исторической реконструкции «Рождение непобедимой и легендарной» – постановке-визуализации, посвященной зарождению Красной Армии, – в этом году будет задействовано особенно много военной техники.

Как рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе» соорганизаторы мероприятия Тимур Камалетдинов и Владислав Хабаров, зрители увидят в этом году в действии три броневика, которые привезут специально для мероприятия с «Ленфильма», две пушки времен Гражданской и Первой мировой войн, бомбомет Первой мировой войны, а также пулеметы. Кроме того, непосредственно в реконструируемых сражениях будет участвовать кавалерия – 12 лошадей и всадников.

Военно-историческая реконструкция «Рождение непобедимой и легендарной» – постановка-визуализация, посвященная зарождению Красной Армии, – напомним, пройдет 17 августа на горе Соколка в Верхнем Услоне. Вход свободный. С 10.00 начнется репетиция реконструируемых боев, в 14.00 – сама масштабная военно-историческая реконструкция.

Тимур Камалетдинов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В этом году фестиваль будет больше насыщен техникой. Но будут и конные баталии, поэтому у нас будет немного отодвинут периметр, чтобы кони могли свободно проноситься вдоль ограждения, создавая ощущение присутствия. Будет большое количество интерактивных площадок, на которых ребята, да и взрослые (зачастую им тоже это интересно бывает) смогут попробовать себя в различных ролях, в том числе побывать на призывном пункте начала ХХ века – пройти испытания, чтобы записаться в Красную или в добровольческую армию. Будут фудкорты, полевая кухня с армейской кашей. Будет две фотозоны, в том числе историческая», – рассказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Тимур Камалетдинов.

Полевая кухня Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ и режиссер-постановщик реконструкции Владислав Хабаров признался, что из-за большого количества боевой техники в этом году призадумался, как же ее размещать на поле боя.

Он также отметил, что особенностью этого года станет реконструкция не одного, как в прежние годы, а нескольких боев одного периода.

«Мы как координаторы государственной программы по патриотическому воспитанию жителей Республики Татарстан стараемся каждый год привнести что-то новое в содержательную часть этого мероприятия. Мы в рамках подготовки к нему недавно провели “Марш в прошлое” вместе с молодежными общественными объединениями нашей республики. Также в течение года у нас проходили интерактивные лекции “Область славы”, где мы подробно рассказывали историю становления военной формы Российской армии. Такие мероприятия нацелены на все возрасты, но для нас особо примечательно, что с каждым годом увеличивается число молодежи как среди участников, так и среди привлекаемых к данным мероприятиям. Это значит, что молодежь интересуется историей, молодежи важно знать, как это все происходило, как это было на самом деле – прочувствовать, что испытывали, что переживали наши деды и прадеды», – подчеркнула во время пресс-конференции заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Айгуль Сабирова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Помогают организовать военно-историческую реконструкцию на Соколке, отметил Тимур Камалетдинов, в том числе ветераны СВО. Они задействованы, например, на интерактивных площадках для зрителей. Другие участники военно-исторических клубов занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону СВО.