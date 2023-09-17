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Происшествия 17 сентября 2023 10:26

Бронетанковый завод в Харькове попал под ракетный удар ВС России

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ВС России поразили ракетным ударом ремонтную зону бронетанкового завода в Харькове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Накануне произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков. Был атакован сортировочный узел железной дороги. Также были зафиксированы "прилеты" в бронетанковом заводе, на ремонтной базе», – указано в сообщении.

По словам Сергея Лебедева, местные жители сообщали об услышанной повторной детонации после основных взрывов, а также о звуках обрушения строений.

Отмечется, что участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались фиксацией передвижения украинской техники и результатов «прилетов».

#спецоперация на Украине
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