«Где я, черт возьми»: почему Хейс не прижился в «Ак Барсе» и ушел из хоккея

Кевин Хейс приехал в Казань звездой НХЛ, а уехал через пять матчей с нулем очков. Еще недавно он называл КХЛ «отличной лигой», а теперь в подкасте братьев Ткачуков объяснил уход из «Ак Барса» и вспомнил разговор с Овечкиным: «Бро, моя жена русская. Теперь мы друзья». Подробности — в материале «ТИ Спорта».





Кевин Хейс

Фото: скриншот с ютуб-канала Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk

Кевин Хейс: «КХЛ — отличная лига. Все оказалось лучше, чем я ожидал»

Форвард Кевин Хейс, этим летом подписавший контракт с «Ак Барсом», признался, что изначально не планировал переезд в КХЛ и ждал предложения из НХЛ.

«Моей целью этим летом была игра в НХЛ. Я чувствовал себя довольно хорошо на льду, катался с несколькими парнями из НХЛ и понимал, что моя игра на должном уровне», – сказал он в подкасте братьям Брэди и Мэттью Ткачукам.

Правда были два нюанса: давние проблемы со спиной и пах, который беспокоил все сильнее. Но Хейс ждал предложения из сильнейшей лиги мира, общался с командами и надеялся на пробный контракт. А потом ему позвонили из России.

«Моя жена — русская, и мне показалось, что это будет действительно крутой опыт для меня и моей семьи», — объяснил он.

В КХЛ его видели на лидирующих ролях, тогда как в НХЛ светило максимум третье звено. Так Хейс подписал контракт с «Ак Барсом».

Брэди Ткачак, Кевин Хейс и Мэттью Ткачак Фото: скриншот с ютуб-канала Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk

Единственным минусом было то, что жена и ребенок не могли приехать сразу — виза занимает полтора-два месяца. И с этим фактором и связано его признание, которое он сделал в подкасте.

«Я подумал: ладно, справлюсь. Но в итоге подписал контракт в России и ничего не чувствовал», – так Хейс описал свое внутреннее состояние.

Травма, скорости и «горизонтальный хоккей»

Проблемы начались почти сразу. В первой же игре Хейс повредил пах, и лучше не стало. За пять матчей он не набрал ни одного очка и понял, что не помогает команде. О своем состоянии он высказался предельно откровенно.

«Я сидел на скамейке запасных и думал: черт, моя игра не на должном уровне. Я не помогаю команде. Я почти не играю», — признался Кевин в подкасте.

Отдельным шоком стал стиль игры. По словам Хейса, лига хорошая, но хоккей в ней горизонтальный, а не вертикальный.

«В первой игре я четыре раза вбросил шайбу, и люди смотрели на меня так, будто у меня пять голов. Я думал: Салли (Майк Салливан — главный тренер «Питтсбурга», за который Хейс играл до переезда в КХЛ. — Прим. ред.) был бы в восторге, если бы я вбросил шайбу. Что происходит?», — недоумевает он.

Добавились и бытовые сложности. Перелет в Сочи закончился посадкой в Дагестане. «Где я, черт возьми?. Три из четырех первых выездов прошли с задержками или сменой маршрута, а в город команда добиралась к шести утра. В Казани по ночам слышались сирены – на этой почве Кевин запаниковал. Я испытывал тревогу. Скучал по жене. Скучал по ребенку. И чувствовал, что моя игра не на должном уровне», — добавил он.

Кевин Хейс Фото: ak–bars.ru

Странно, конечно: хоккеист едет в Россию и, кажется, не знает об обстановке. В какой-то момент он задал себе вопрос: «Что я вообще делаю?».

И решил закончить карьеру. Упор в своей новой жизни без хоккея спортсмен хочет сделать на отцовстве, у Кевина годовалый сын.

«Быть отцом на полную ставку — гораздо лучше, чем то, через что я проходил», — объяснил Хейс.

«Бро, моя жена русская»: Овечкин, русский газ и обещание вернуться

Несмотря на неудачный опыт, о России у Хейса остались и теплые воспоминания. На Матче звезд НХЛ в 2023 году он познакомился с Александром Овечкиным.

«Я повернулся к Ови и сказал: „Бро, моя жена русская. Теперь мы друзья»», — смеется Кевин.

На прощальной пресс-конференции в Казани Хейс поделился мыслью о возвращении.

«Моя жена — русская, и я уверен, что в будущем мы ещё вернёмся сюда в гости — будь то Казань или другой город России. Я хочу, чтобы она могла показать мне места, откуда родом, где родилась, где жили ее родственники, где ее корни», — заключил тогда он.