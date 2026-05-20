news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 мая 2026 18:34

Британскому радио пришлось извиняться за новость о смерти короля Карла III

Читайте нас в
Телеграм

Грубую ошибку допустила британская радиостанция Caroline: в ее эфире сообщили о смерти короля Великобритании Карла III. После выхода ложной информации станция прекратила вещание на 15 минут. Затем ведущие вернулись в эфир и принесли извинения.

По их словам, объявление прозвучало из-за «ошибки компьютера»: была запущена программа, которая записана на случай смерти монарха. Директор Radio Caroline Питер Мур извинился за эту ошибку перед Карлом III и всеми слушателями, передает ТАСС.

#Карл III #Великобритания #радио
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания»

20 мая 2026
«Хрустальное перо – 2026»: кто стал лауреатом конкурса и получил главный приз – автомобиль

«Хрустальное перо – 2026»: кто стал лауреатом конкурса и получил главный приз – автомобиль

19 мая 2026
Новости партнеров