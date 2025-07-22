Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, сообщает телеканал Sky News.

«Звезда хэви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов», - говорится в сообщении.

По информации Sky News, артист долгое время страдал от болезни Паркинсона, а в последние годы его состояние ухудшилось из-за сопутствующих проблем со здоровьем.

Ещё в феврале супруга музыканта Шэрон Осборн сообщала, что болезнь прогрессирует и Оззи больше не может ходить. При этом, по её словам, его голос всё ещё звучит так же сильно, как всегда.

Группа Black Sabbath была основана в Бирмингеме в 1968 году и стала одним из самых влиятельных коллективов в истории хэви-метала. По всему миру было продано более 75 млн альбомов группы.