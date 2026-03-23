news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 23 марта 2026 10:03

Британский политик заявил о «нервном срыве» Трампа на фоне операции против Ирана

Читайте нас в
Телеграм

У президента США Дональда Трампа произошёл нервный срыв на фоне военной операции против Ирана. Об этом, согласно РИА Новости, сообщил в соцсетях британский политик Джордж Гэллоуэй.

По словам эксперта, об этом известно всему окружению американского лидера, включая вице-президента Джей-Ди Вэнса и военное командование. Гэллоуэй призвал отстранить Трампа.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается четвертую неделю. Стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляли, что их цель – не допустить появления ядерного оружия у Тегерана. Вашингтон угрожал уничтожить военный потенциал Ирана и призывал граждан свергнуть режим. Тегеран, в свою очередь, подчеркивал готовность защищаться и не видел смысла в возобновлении переговоров.

#Дональд Трамп #Иран
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

22 марта 2026
Как спиленная Чупай-гора стала местом силы

22 марта 2026
Новости партнеров