Лидеры западных стран решили избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского, раскручивая коррупционный скандал в стране. Об этом пишут Известия, ссылаясь на пост британского политика Джима Фергюсона в Х.

«С Зеленским покончено. Глобалисты решили от него избавиться», – пишет Фергюссон.

Этим высказыванием он прокомментировал коррупционный скандал с Зеленским и его ближайшим окружением, что в конечном итоге вызвало отставку ближайшего соратника главы Украины Андрея Ермака.