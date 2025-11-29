news_header_top
Политика 29 ноября 2025 18:54

Британский политик рассказал, что лидеры Запада решили избавиться от Зеленского

Лидеры западных стран решили избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского, раскручивая коррупционный скандал в стране. Об этом пишут Известия, ссылаясь на пост британского политика Джима Фергюсона в Х.

«С Зеленским покончено. Глобалисты решили от него избавиться», – пишет Фергюссон.

Этим высказыванием он прокомментировал коррупционный скандал с Зеленским и его ближайшим окружением, что в конечном итоге вызвало отставку ближайшего соратника главы Украины Андрея Ермака.

#Украина #Владимир Зеленский #Великобритания
