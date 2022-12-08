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Ру Тат
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Политика
8 декабря 2022  07:06

Британский наемник рассказал, как российские обстрелы сеют панику в ВСУ

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Артиллерийские обстрелы ВС России наводят панику на украинских солдат. Об этом в интервью Youtube-каналу Lindybeige рассказал наемник из Великобритании Джозеф Макдональд.

Он вспомнил, что впервые столкнулся с подобной ситуацией уже на третий день пребывания на зоне конфликта.

«Постоянно звучала воздушная тревога. Нам дали приказ покинуть палатки и бежать в сторону леса и искать там укрытия», — цитирует его РИА Новости.

Макдональд признался, что только в той ситуации тяжелые ранения получили свыше 50 бойцов ВСУ. При этом создавшаяся паника лишь усугубила обстановку.

Наемник рассказал и о плохом оснащении — так, ему и его товарищам выдали «три древних автомата», поэтому им нечем было обороняться. «Кто воюет с русскими, того постоянно и плотно обстреливают», — резюмировал он, добавив, что всем желающим приехать на Украину и участвовать в конфликте не будет «легко и просто».

#Украина #наемники
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