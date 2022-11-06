Британский королевский адвокат Альпер Али Риза признал, что Соединенные Штаты и Европа стоят за развязыванием украинского кризиса. Его слова приводятся в кипрском издании Cyprus Mail, передает РИА Новости.

«Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов, вместо того, чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от проблем безопасности Москвы», – заявил автор статьи.

Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель могли предотвратить конфликт до начала боевых действий, и обвинил европейцев, которые при всей своей цивилизованности и утонченности, не нашли возможностей начать разговор с Россией о мире на Украине.

Али Риза призвал Европу найти мирный способ решения конфликта, напомнив о том, что Старый свет в прошлом веке дважды ввергал человечество в мировые войны, в которых погибли миллионы людей.

«Она [Европа] обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа», — заявил королевский адвокат.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.