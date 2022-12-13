Британский генерал рассказал об участии морпехов страны в тайных операциях на Украине

Морские пехотинцы Великобритании участвовали в тайных операциях на Украине. Об этом генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, командовавший этим родом войск с апреля 2021-го по май 2022 года, рассказал в беседе с газетой The Times, передает РИА Новости.

Ранее стало известное, что британские морпехи в январе обеспечивали безопасность при эвакуации посольства страны в Киеве. При этом в журнале Globe and Laurel (официальное издание Королевской морской пехоты) пишется, что их роль не ограничивалась этой миссией.

«Затем, в апреле, они вернулись в страну, чтобы восстановить дипломатическую миссию, обеспечивая защиту важнейшего персонала, – заявил Магоуэн. – На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска».

По его словам, морских пехотинцев направили на Украину для поддержки дипломатического присутствия королевства в стране и не выполняли никаких боевых функций.