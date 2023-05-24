Британский экономист сказал, из-за кого Западу придется признать свое поражение

Из-за роста влияния БРИКС Западу придется признать, что он не сможет больше управлять миром. Такое мнение высказал британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф, передает РИА Новости.

«И время однополярности под США, и экономическое доминирование G7 ушли в историю», — считает экономист.

Он отметил, что «семерка» «больше не сможет управлять миром даже несмотря на то, что его судьба все еще будет зависеть от ее членов». О возросшей роли БРИКС на мировой арене говорит намерение 19 стран присоединиться к объединению.

«Сейчас БРИКС, похоже, находится на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группой, — пишет обозреватель. — Очевидно, что ее членов объединяет желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий».

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР. Желание присоединиться к блоку выявили еще ряд стран — Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.