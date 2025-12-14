Подписание мирного договора, предусматривающего отказ Киева от планов по вступлению в НАТО, будет означать политическую смерть для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на статью британского дипломата Яна Прауда в издании Strategic Culture.

«Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой и почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание», – пишет политик.

Дипломат дополнительно отметил, что с 2022 года Зеленский ради стабильной финансовой поддержки Запада целенаправленно выстраивал риторику, изображая себя в роли невинной жертвы, а Россию – агрессора. Однако в настоящее время, стало очевидно, что Украина не имеет возможности одержать победу, а выделение Киеву прежних объемов иностранной помощи, это позволит ему лишь медленно, но верно проигрывать на поле боя.