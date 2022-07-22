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Политика
22 июля 2022  06:57

Британский аналитик: Визит Путин в Тегеран сулит неприятности для Запада

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Визит российского Президента Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для Запада. Такое мнение высказал директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд, сообщает РИА Новости.

Аналитик считает, что заявление помощника главы государства Юрия Ушакова о планах РФ и Ирана вывести отношения на новый уровень стратегического партнерства стало «предупреждением» для лидеров западных стран. 

«Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече Эрдогана», — говорит Алмонд.

По его мнению, встреча лидеров трех стран может положить начало новому антизападному альянсу и посчитал такую возможность пугающей перспективой. Возникающая угроза может стать для Запада более опасной, чем бывший советский блок, резюмирует Алмонд.

19 июля Путин посетил с однодневным рабочим визитом Тегеран. Президенты России, Турции и Ирана провели трехсторонние переговоры, также глава российского государства рассмотрел перспективы российско-иранского сотрудничества с Ибрахимом Раисивстретился с Верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, а также обсудил сирийское урегулирование и проблему Нагорного Карабаха с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

#Владимир Путин
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