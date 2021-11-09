Британские ученые разработали ПЦР-тест, распознающий штаммы коронавируса

Британские ученые разработали метод количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР), который поможет определить штамм коронавируса. Результаты работы были размещены на сервере препринтов medRxiv.org, сообщает РИА Новости.

Золотым стандартом для обнаружения разновидностей вируса считают методы полногеномного секвенирования нового поколения, однако они являются дорогими и действуют только при наличии качественных образцов (пробы должны содержать большой уровень вирусной РНК).

Новый метод, который ученые назвали аллель-специфической зондовой ПЦР, позволит в реальном времени обнаруживать вирусные варианты даже в образцах с низким уровнем вирусной РНК или с деградированной РНК.

Метод аллель-специфической зондовой ПЦР показал 98%-ную чувствительность и 100%-ную специфичность для альфа-штамма. Для варианта гамма эти параметры составили 90-95% и 91-100% соответственно.

Авторы метода отмечают, что он легко модифицируется для обнаружения новых мутаций, которые могут возникнуть в геноме SARS-CoV-2 в будущем.