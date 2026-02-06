Британская фигуристка с украинскими корнями заявила, что хотела бы выучить русский язык

Фото: olympics.com

Британская фигуристка Анастасия Вайпан-Ло, выступающая на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо в дисциплине парного катания вместе с Люком Дигби, поделилась личным желанием, выходящим за рамки спортивных достижений.

В интервью спортсменка, имеющая украинские корни по отцовской линии, призналась в намерении выучить русский язык. Основной причиной она назвала глубокую семейную связь: «Моя семья по отцовской линии — украинцы, но моего отца растили и учили говорить по-русски».

Фигуристка хочет преодолеть языковой барьер, чтобы лучше понимать своих родных, добавив: «Поскольку для них это родной язык, я бы хотела знать его, чтобы иметь возможность общаться со своей семьёй с той стороны».

Это заявление прозвучало в день церемонии открытия Игр, 6 февраля, которые стали крупным спортивным событием с участием 13 российских спортсменов в семи различных видах спорта.