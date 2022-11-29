Делегация британских парламентариев прибыла на Тайвань

Делегация парламентариев Великобритании прибыла на Тайвань с рабочей поездкой. Ее возглавил глава Комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс.

«Тайвань сердечно приветствует членов Комитета палаты общин по иностранным делам. Желаем депутатам-единомышленникам успешного пятидневного визита», — говорится в заявлении официального аккаунта МИД Тайваня в Twitter.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что делегация в составе семи человек будет находиться на острове с 29 ноября по 3 декабря. Они встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном, а также министром иностранных дел У Чжаосе.