news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
29 ноября 2022  16:08

Делегация британских парламентариев прибыла на Тайвань

news_top_970_100

Делегация парламентариев Великобритании прибыла на Тайвань с рабочей поездкой.  Ее возглавил глава Комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс.

«Тайвань сердечно приветствует членов Комитета палаты общин по иностранным делам. Желаем депутатам-единомышленникам успешного пятидневного визита», — говорится в заявлении официального аккаунта МИД Тайваня в Twitter.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что делегация в составе семи человек будет находиться на острове с 29 ноября по 3 декабря. Они встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном, а также министром иностранных дел У Чжаосе.

#тайвань #политика #великобритания
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100