Британия вызвалась помочь в вывозе зерна из Украины

Великобритания может оказать помощь в вывозе зерна из Украины, заявил британский премьер Борис Джонсон. В задержке судов он вновь обвинил Россию.

«Британия предлагает возможности для разминирования, мы предлагаем возможности для страхования судов, которые понадобятся для вывоза зерна», – сказал Джонсон, выступая в парламенте.

При этом он оценил роль Турции, которая выступает посредником в этой ситуации и заявил, что «возможность вывоза зерна зависит от согласия России». Джонсон также предложил поискать альтернативные пути экспорта на случай, «если не удастся использовать Босфор», передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Украине «никто не мешает разминировать порты» для вывоза продовольствия. В начале мая ООН сообщила о невозможности использовать около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины.