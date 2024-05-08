Британия вышлет российского военного атташе — МИД РФ грозит адекватным ответом

Из Великобритании вышлют российского военного атташе, а также ограничат возможность получения дипломатических виз для граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, британские власти планируют лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости, принадлежащие Москве.

Как объяснил глава МИД Джеймс Клеверли, таким образом Лондон хочет дать «мощный сдерживающий сигнал» Москве в ответ на ее деятельность, направленную «на подрыв оказываемой Украине британской помощи».

Российский военный атташе, по его данным, является тайным сотрудником службы военной разведки, а дипломатические объекты, в том числе торговое представительство, использовались РФ для разведывательной деятельности.

«Мы также вводим новые ограничения на получение дипломатических виз для россиян», — заявил министр.

Таким образом, уверен Клеверли, удастся помешать российским спецслужбам работать на территории Великобритании.

«Россия даст адекватный ответ», — прокомментировала заявление главы МВД Великобритании официальный представитель МИД России Мария Захарова.