Британия ввела санкции против Центризбиркома России и главы МЧС

Великобритания в очередной раз расширила антироссийские санкции. В последней редакции, «приуроченной» к годовщине воссоединения новых регионов с РФ, в них включили еще 11 пунктов, сообщается на сайте Правительства Соединенного Королевства.

Так, ограничения введены против Центризбиркома России, главы МЧС РФ Александра Куренкова, депутата Госдумы Александра Сидякина, а также членов правительств, ведомств и администраций новых регионов. Оказались в списке и представители региональных ЦИК ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что попавшим под санкции запрещен въезд в Великобританию, их активы, если будут обнаружены, заморозят.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы — подавляющее большинство жителей регионов высказались за вхождение в состав России. 30 сентября 2022 года Президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В России появилась новая памятная дата — День воссоединения новых регионов, который будут отмечать 30 сентября.