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Британия ввела санкции против Центризбиркома России и главы МЧС
Великобритания в очередной раз расширила антироссийские санкции. В последней редакции, «приуроченной» к годовщине воссоединения новых регионов с РФ, в них включили еще 11 пунктов, сообщается на сайте Правительства Соединенного Королевства.
Так, ограничения введены против Центризбиркома России, главы МЧС РФ Александра Куренкова, депутата Госдумы Александра Сидякина, а также членов правительств, ведомств и администраций новых регионов. Оказались в списке и представители региональных ЦИК ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, что попавшим под санкции запрещен въезд в Великобританию, их активы, если будут обнаружены, заморозят.
С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы — подавляющее большинство жителей регионов высказались за вхождение в состав России. 30 сентября 2022 года Президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. В России появилась новая памятная дата — День воссоединения новых регионов, который будут отмечать 30 сентября.
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