Британия ввела санкции против 12 военных из России

Великобритания ввела санкции против нескольких представителей старшего командного состава Вооруженных сил России. Соответствующее заявление появилось на сайте Правительства Соединенного королевства.

«12 старших командиров российских Вооруженных сил, включая подразделений, задействованных в нанесении ударов по украинским городам, попали под санкции», — отмечается в сообщении.

В список оказались включены командующий 4-й танковой дивизией полковник Евгений Журавлев, командующий ракетными войсками и артиллерией 1-й танковой армии полковник Георгий Шуваев, командующий 144-й мотострелковой дивизией генерал-майор Олег Цоков, начальник подразделения строительства и управления БПЛА генерал-майор Александр Новиков и другие командиры подразделений, представители Генштаба, Минобороны России.