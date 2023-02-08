Британия включила в санкционный список еще 6 компаний и 8 граждан России
Великобритания обновила санкционный список, включив в него 14 новых позиций. Это шесть российских компаний, а также восемь представителей РФ. Новая версия списка появилась на сайте британского МИД.
Так, под рестрикции попали следующие предприятия:
— «РТ-комплект»;
— «Оборонлогистика»;
— завод «Универсалмаш»
— научно-производственное предприятие «Топаз»;
— Липецкий механический завод
— «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы» из Ижевска, которая занимается производством беспилотников.
Все компании попали в санкционный список за якобы привлеченность к участию в СВО.
Также в список включены восемь россиян:
— бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов;
— предприниматель Павел Титов, который является главой «Деловой России»;
— владелец ИА Regnum Сергей Руднов;
— акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих;
— владелец компании «Аэростат» Виктор Мячин;
— председатель совета директоров ГК «Р-Фарм» Алексей Репик;
— зампред совета директоров компании «Объединенные энергетические системы» Евгений Шклов;
— Николай Егоров, указанный в документе в качестве владельца ООО «Энергетика. Содружество. Успех» экс-директора Антипинского НПЗ.
Всем попавшим под санкции запрещено въезжать на территорию Великобритании. Их активы в случае обнаружения будут заморожены. Как предполагает британский МИД, указанные лица могут «извлекать выгоду из оказания поддержки российскому правительству» либо причастны к «дестабилизации обстановки на Украине и подрыву ее территориальной целостности».
Напомним, что западные страны ужесточают антироссийские санкции с начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года.