news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
8 февраля 2023  15:09

Британия включила в санкционный список еще 6 компаний и 8 граждан России

news_top_970_100

Великобритания обновила санкционный список, включив в него 14 новых позиций. Это шесть российских компаний, а также восемь представителей РФ. Новая версия списка появилась на сайте британского МИД.

Так, под рестрикции попали следующие предприятия:
— «РТ-комплект»;
— «Оборонлогистика»;
— завод «Универсалмаш»
— научно-производственное предприятие «Топаз»;
— Липецкий механический завод
— «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы» из Ижевска, которая занимается производством беспилотников.

Все компании попали в санкционный список за якобы привлеченность к участию в СВО.

Также в список включены восемь россиян:
— бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов;
— предприниматель Павел Титов, который является главой «Деловой России»;
— владелец ИА Regnum Сергей Руднов;
— акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих;
— владелец компании «Аэростат» Виктор Мячин;
— председатель совета директоров ГК «Р-Фарм» Алексей Репик;
— зампред совета директоров компании «Объединенные энергетические системы» Евгений Шклов;
— Николай Егоров, указанный в документе в качестве владельца ООО «Энергетика. Содружество. Успех» экс-директора Антипинского НПЗ.

Всем попавшим под санкции запрещено въезжать на территорию Великобритании. Их активы в случае обнаружения будут заморожены. Как предполагает британский МИД, указанные лица могут «извлекать выгоду из оказания поддержки российскому правительству» либо причастны к «дестабилизации обстановки на Украине и подрыву ее территориальной целостности».

Напомним, что западные страны ужесточают антироссийские санкции с начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года.

#санкции #великобритания
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное