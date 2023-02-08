Британия включила в санкционный список еще 6 компаний и 8 граждан России

Великобритания обновила санкционный список, включив в него 14 новых позиций. Это шесть российских компаний, а также восемь представителей РФ. Новая версия списка появилась на сайте британского МИД.

Так, под рестрикции попали следующие предприятия:

— «РТ-комплект»;

— «Оборонлогистика»;

— завод «Универсалмаш»

— научно-производственное предприятие «Топаз»;

— Липецкий механический завод

— «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы» из Ижевска, которая занимается производством беспилотников.

Все компании попали в санкционный список за якобы привлеченность к участию в СВО.

Также в список включены восемь россиян:

— бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов;

— предприниматель Павел Титов, который является главой «Деловой России»;

— владелец ИА Regnum Сергей Руднов;

— акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих;

— владелец компании «Аэростат» Виктор Мячин;

— председатель совета директоров ГК «Р-Фарм» Алексей Репик;

— зампред совета директоров компании «Объединенные энергетические системы» Евгений Шклов;

— Николай Егоров, указанный в документе в качестве владельца ООО «Энергетика. Содружество. Успех» экс-директора Антипинского НПЗ.

Всем попавшим под санкции запрещено въезжать на территорию Великобритании. Их активы в случае обнаружения будут заморожены. Как предполагает британский МИД, указанные лица могут «извлекать выгоду из оказания поддержки российскому правительству» либо причастны к «дестабилизации обстановки на Украине и подрыву ее территориальной целостности».

Напомним, что западные страны ужесточают антироссийские санкции с начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года.