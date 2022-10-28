Великобритания передала Украине половину своих запасов ракетных комплексов NLAW

Великобритании поставила Киеву половину имеющихся у страны противотанковых управляемых ракет нового поколения NLAW. В материале газеты The Times отмечается, что нового вооружения на замену переданного ВСУ так и не закупили.

«Британская армия рискует остаться без противотанковых средств после того, как выяснилось, что министры до сих пор не подписали контракты на замену тысяч ракет, подаренных Украине», — говорится в статье.

Согласно источникам, киевским властям могли передать около 7 тыс. ракет. Минобороны Великобритании заявило, что всего было передано 10 тыс. противотанковых комплексов, включая NLAW, Javelin и Brimstone.

Авторы статьи отмечают, что еще в 2008 году одна такая ракета стоила 20 тыс. фунтов стерлингов (более 1 млн 423 рублей по сегодняшнему курсу), но сейчас цены, вероятно, выросли.

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