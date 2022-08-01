Британия частично исключила из антироссийских санкций страхование в авиаотрасли

Велиобритания ослабила санкции против России в авиационной отрасли. Так, из списка частично исключено страхование для лиц, связанных с РФ, однако для военных товаров и технологий ограничения сохранятся, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление британского МИД.

«Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из параграфа 1(h) Положения 28 (о финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых существуют ограничения). Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», — отмечается в тексте.

Послабления коснутся определенных групп авиатоваров и технологий, к примеру авиационных газотурбинных двигателей и их комплектующих.

Многие страны ввели либо ужесточили санкции против России после начала спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.