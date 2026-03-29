Британцы оспаривают решение судей на ЧМ по фигурному катанию

Федерация конькобежного спорта Великобритании (British Ice Skating) заявила о намерении подать апелляцию на решение судей снять баллы с танцевального дуэта Лайла Фир и Льюиса Гибсона на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В субботу британский дуэт набрал 208,98 балла и занял четвёртое место. После ритм-танца они шли третьими, однако в произвольном танце получили два штрафных балла за запрещённый элемент и в итоге уступили 0,22 балла американцам Эмилии Зингас и Вадиму Колеснику, завоевавшим бронзу.

В федерации заявили, что считают снятие очков некорректным и не отражающим реального выступления на льду. Организация выступает за справедливость, чистоту и прозрачность в спорте и полагает, что в данном случае эти принципы не были соблюдены. Все спортсмены заслуживают последовательной, честной и прозрачной оценки на самом высоком уровне, подчеркнули в British Ice Skating.

Федерация официально оспаривает решение и намерена выразить свою обеспокоенность Международному союзу конькобежцев (ISU). Британская сторона также призывает к полному и независимому пересмотру судейского процесса для обеспечения подотчётности и справедливости для всех спортсменов.

Фир и Гибсон – бронзовые призёры чемпионата мира 2025 года. На их счету также две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов Европы. Фир – 26 лет, Гибсону – 31 год.