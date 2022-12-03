«Бриллиант на короне Татарстана»: в Казани прошел Юбилейный концерт камерного хора РТ

Камерный хор Татарстана отпраздновал свой 15-летний юбилей преданности музыке концертом. В этот вечер Большой зал имени Салиха Сайдашева был заполнен до отказа — были проданы даже дополнительные места.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

Создателем хора, его бессменным художественным руководителем и главным дирижером является выдающийся мастер хорового искусства, народная артистка Татарстана Миляуша Таминдарова.

«Мурашками люди покрываются в результате обертонового пения — и именно его мы и пропагандируем. Мы так стараемся зрителей окутать обертонами нашего голоса, что они сами не понимают — им с нами хорошо. Изо дня в день вот уже 15 лет мы „кроваво“ трудимся в этом направлении — это страшно раздражает артистов моего хора, я столько раз видела в их глазах желание послать меня и бросить хор, однако все мы отбрасываем эти мысли и продолжаем в дружбе и любви служить нашему любимому зрителю», — призналась в беседе с журналистом «Татар-информа» Миляуша Таминдарова.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

Радостная и ликующая музыка Леонарда Бернштейна «Чичестерские псалмы» задала тон вечеру и явилась своеобразной «завязкой» действа. А следом – сразу первая кульминация – проникновенная и таинственная композиция Султана Габяши «Кичке азан» на стихи Габдуллы Тукая. Одновременное звучание одинокого голоса муэдзина, зовущего к вечерней молитве, и насыщенного хорового пятиголосия подарило зрителям чувство тоски по родному краю. После исполнения зал затих, а затем послышались первые благодарные выкрики «Браво».

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

«Однажды в Рыбной Слободе не успели продать билеты на концерт, и пришло 10 человек. Первая моя реакция была „не буду выступать“, а потом ужаснулась — ведь я никогда не задавала себе вопросов, сколько получу или как мне хлопают зрители. Тогда я поняла, я выйду на сцену и мы отыграем на все 100% вне зависимости от того, перед нами 10 человек или десятки тысяч. В любом случае люди уйдут от меня с бешеной энергией. Я дала себе зарок — без крика „браво“ я никогда не покину сцену. Для меня это не просто момент самодовольства, „браво“ — это эквивалент любви зрителя», — подчеркнула руководитель хора.

Так, в первом отделении прозвучали проникновенные композиции, среди них — «И снова жить начну» Сергея Екимова, казачий романс «Не для меня», татарская народная «Ак калфак», песня «Тере су» Эльмира Низамова в исполнении Алины Шарипжановой и патриотическое попурри.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

Предыдущий концертный сезон камерного хора РТ был отмечен уникальным событием — около года назад коллектив выпустил первую антологию татарской хоровой музыки XX века. Композиции были запущены на все музыкальные интернет-площадки. Одно из сочинений «Борьян егетлэре» татарского композитора Рустема Зарипова прозвучало на сцене. Редко зрителям удается увидеть на сцене не только исполнителей, но и автора. Однако юбилейный концерт был богат и на такие сюрпризы.

«Камерный хор Татарстана — это бриллиант на короне не только нашей республики, но и всей России. Я крайне рад, что смог познакомиться с такими профессионалами своего дела», — заметил на сцене композитор Рустем Зарипов.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

Вторая часть была не менее пестрой и многогранной, чем первое отделение. Так, на сцене прозвучали популярный шлягер «Пиф-паф» Максима Дунаевского, лиричная композиция Рустема Яхина «Оныта алмыйм», трогательная «Эниемэ». По-настоящему зажгла вечер легендарное «Аллилуйя».

Помимо музыкальных произведений, концерт дополнялся видеоинсталляцией, где показывали фотографии и видеоматериалы с забавными моментами из жизни хорового коллектива.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

Юбилейный концерт не обошелся и без творческих союзов. На сцене вместе с хором выступил знаменитый дирижер и художественный руководитель камерного хора Московской консерватории Александр Соловьёв. Примечательно, что профессора и Миляушу Таминдарову связывает крепкая дружба, которая образует особый культурный феномен — своего рода творческое сообщество. Мастерство обоих вдохновляет музыкантов на творчество, подсказывает им идеи, а иногда помогает и с выбором тем.

«О деятельности Миляуши я узнал через большого нашего друга — генерального директора Российского музыкального союза Александра Клевицкого. Миляуша Амировна не просто влилась в наши ряды, она стала одним из самых ярких и харизматичных деятелей. Той энергией, которой она обладает, как она ведет за собой творческий коллектив и какие творческие вибрации исходят от нее — это восхищает», — отметил в беседе с журналистом «Татар-информа» Александр Соловьёв.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

«Ты и я — мы одной крови, музыкантов много, но не обязательно, что это твой музыкант — он может превосходно играть, может быть выше тебя, но это не значит, что он твой. У меня такие шикарные певцы уходили из хора. В момент, когда я что-то созидаю, я бываю очень резкой, у меня острое, как жало, язык, я могу так описать их звук, что они либо хохочут как потерпевшие, либо обижаются. Приходится прощаться с людьми для того, чтобы совершенствоваться — быть и звучать лучше», — заметила Миляуша Таминдарова.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

За 15 лет коллектив действительно проделал колоссальную работу не только внутри хора, но и в сознании слушателя. Миляуша Таминдарова изменила отношение к хоровому искусству — теперь это не воспринимается зрителем как нечто скучное и однообразное. Разрушая рамки стилей, камерный хор Татарстана каждый раз удивляет публику оригинальными неповторимыми решениями, полагаясь на крепкую академическую школу.

Завершился грандиозный вечер музыкой Константина Орбеляна «Сто часов счастья» в трогательном исполнении Миляуши Тамидаровой. Это была исповедь и искренняя благодарность зрителям, которые окружали артистов и отвечали им своей преданностью и любовью.