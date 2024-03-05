БРИКС стремится создать независимую платежную систему на блокчейне и цифровых валютах

Страны БРИКС планируют создать независимую платежную систему, основанную на цифровых валютах и блокчейне. Перспективами в этом направлении поделился с ТАСС помощник Президента России, глава оргкомитета по председательству РФ в объединении Юрий Ушаков.

«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что главное для будущей системы — это комфорт для государств, бизнесменов и населения и отсутствие серьезных затрат. Также она должна быть вне политики.

В 2024 же году главной задачей БРИКС остается увеличение роли стран-участниц в международной валютно-финансовой системе. В частности, это касается наращивания расчетов в нацвалютах как альтернативы долларам США.