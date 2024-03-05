Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
БРИКС стремится создать независимую платежную систему на блокчейне и цифровых валютах
Страны БРИКС планируют создать независимую платежную систему, основанную на цифровых валютах и блокчейне. Перспективами в этом направлении поделился с ТАСС помощник Президента России, глава оргкомитета по председательству РФ в объединении Юрий Ушаков.
«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», — сказал он.
Ушаков подчеркнул, что главное для будущей системы — это комфорт для государств, бизнесменов и населения и отсутствие серьезных затрат. Также она должна быть вне политики.
В 2024 же году главной задачей БРИКС остается увеличение роли стран-участниц в международной валютно-финансовой системе. В частности, это касается наращивания расчетов в нацвалютах как альтернативы долларам США.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»