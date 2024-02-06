БРИКС, стартапы, академический центр: как в Татарстане будут популяризировать науку

Ильсур Хадиуллин: «В Год научно-технологического развития планируется укрепление материально-технической базы исследований и разработок, популяризация достижений татарстанских ученых»

Фото: prav.tatarstan.ru

Более 400 участников «Студенческого стартапа» стали миллионерами

Татарстан в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России занимает второе место. Высокую строчку в рейтинге позволили занять национальный проект «Наука и университеты», программа научно-технологического развития и региональный план «Десятилетие науки и технологий», сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ Ильсур Хадиуллин.

«В Год научно-технологического развития планируется укрепление материально-технической базы исследований и разработок, популяризация достижений татарстанских ученых», – заявил он.

Министр образования и науки отметил, что пять вузов республики являются участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». По ней на развитие высшей школы на 2021-2024 годы дополнительно выделено 4,6 млрд рублей. «По общему количеству участников программы Татарстан делит третье место с Томской областью, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу», – сообщил спикер.

В Татарстане также реализуется такой проект, как Платформа университетского технологического предпринимательства. В частности, в Казанском федеральном университете создана стартап-студия. «Этот объект предназначен для комплексной поддержки и сопровождения стартапов. Ежегодно партнеры вкладывают в ее развитие более 300 млн рублей в совокупности», – заметил Хадиуллин.

Еще одно мероприятие этого проекта – конкурс «Студенческий стартап». На данный момент татарстанцы завоевали 442 гранта – это первое место среди регионов России. Размер каждого гранта составляет 1 млн рублей.

Рифкат Минниханов рассказал, что перед Академией наук РТ поставлено пять ключевых задач Фото: prav.tatarstan.ru

Для популяризации науки запустят специальную программу «Белемсар»

Под руководством Академии наук Татарстана разработана в новой редакции Программа научно-технологического развития республики. Она получила дополнительное финансирование на три года – ежегодно по 723 млн рублей. Из них 311 млн пойдут на проекты развития и 412 – на поддержку передовых инженерных школ, сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Он рассказал, что перед организацией поставлено пять ключевых задач: развитие взаимодействия в области науки, технологий, инноваций между научным сообществом и реальным сектором; создание долгосрочной системы финансирования перспективных исследований; поддержка и стимулирование изобретательской деятельности; популяризация науки и поддержка ученых. «Наша задача создать базу данных по проектам всех вузов, НИИ, предприятий и организаций республики», – подчеркнул спикер.

К академии присоединены новые структуры – Институт истории, Центр перспективных экономических исследований, Научный центр безопасности жизнедеятельности. «Это позволит поднять экспертные и аналитические возможности академии», – уточнил Минниханов.

Организация также готовится к участию в мероприятиях саммита БРИКС. Так, в период его проведения в Казани запланированы Академический форум и встречи министров науки, технологий и инноваций, культуры, связи стран БРИКС.

Спикер добавил, что для популяризации науки планируется запуск специальной программы «Белемсар». «Ее основной задачей станет продвижение науки и республиканских проектов и технологий с одной стороны, а с другой – повышение узнаваемости и академической репутации наших ключевых вузов, научных школ и институтов развития», – заметил он.

Кроме того, по словам президента Академии наук, будет создана регулярная телепрограмма «Балкыш». Она будет освещать наиболее значимые научно-технологические достижения вузов, академических и промышленных организаций Татарстана.

Алексей Калачев: «Планируется создание новой инфраструктуры для исследований» Фото: prav.tatarstan.ru

В Казани появится Центр академической науки

В столице Татарстана будет создан Центр академической науки. Он объединит на одной площадке шесть институтов Казанского научного центра Российской академии наук. «Планируется создание новой инфраструктуры для исследований», – поделился планами директор Казанского научного центра РАН Алексей Калачев.

В состав центра войдут Институт органической и физической химии имени А. Е. Арбузова, Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского, Татарский НИИ сельского хозяйства, Казанский институт биохимии и биофизики, Институт энергетики и перспективных технологий и Институт механики и машиностроения.

«Они расположены в разных районах Казани. Здания, в которых сейчас располагаются лаборатории, достаточно старые, нет возможности все расширять и развивать. Инициативу объединить институты на одной площадке поддержало руководство республики. Основная задача – попасть в федеральную инвестиционную программу, получить финансирование», – отметил спикер.

По словам Калачева, уже определен участок для Центра академической науки, он находится в районе РКБ. «Есть архитектурная концепция. Это будет современное здание с лабораториями, помещениями, позволяющими проводить эксперименты при различных температурах. То есть будет все, чего не хватает сейчас для развития», – подчеркнул он.

Альберт Гильмутдинов: «На самом деле, нет татарстанского или российского уровня образования и науки, есть один – мировой уровень» Фото: prav.tatarstan.ru

«Нет татарстанского или российского уровня образования и науки, есть один – мировой»

Университеты и научные организации Татарстана всегда активно развивали международное сотрудничество, рассказал помощник Раиса республики Альберт Гильмутдинов.

«На самом деле, нет татарстанского или российского уровня образования и науки, есть один – мировой уровень. А чтобы попасть на этот уровень, нужно быть интегрированным в научно-образовательное пространство всей планеты», – заявил он.

Спикер напомнил, что раньше акцент в международном сотрудничестве делался на англосаксонские страны – Европу и Северную Америку. Но из-за геополитических событий «происходят тектонические сдвиги, стратегический разворот от Запада на Восток», подчеркнул он.

«У Татарстана дружеские отношения со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мы будем стратегически уходить в это направление, там много хороших университетов. И в Малайзии есть амбициозно развивающиеся университеты, с которыми можно успешно работать. Это направление тоже будем развивать», – отметил помощник Раиса РТ.

По словам Гильмутдинова, университеты Татарстана активно сотрудничают с Китаем, Индией, Вьетнамом, Египтом, странами арабского мира. «Вне всякого сомнения, это направление будет развиваться», – добавил он.

Кроме того, уже сейчас научное сообщество получает приглашения от стран Запада на международные конференции и публикации в журналах. «Получаем огромное количество публикаций на рецензирование в западных журналах. После февраля 2022 года было затишье. Но сейчас, после паузы, люди пытаются вернуться к нормальному сотрудничеству. Мы это направление тоже, конечно, будем поддерживать», – заключил спикер.