БРИКС после Казани: почему саммит в Рио вызвал резкую реакцию Трампа и Запада
О чем говорили на саммите БРИКС в Рио: главные тезисы и решения
В Бразилии прошел очередной саммит БРИКС – международной альтернативы группе «Большой семерки» (G7). В отличие от прошлогоднего Казанского саммита, не все первые лица стран-участниц смогли приехать. О чем говорили на встрече, что попало в итоговый документ и как отреагировал мир – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
Лидеры России и Китая не приехали на саммит
Рио-де-Жанейро был выбран местом проведения саммита БРИКС в 2025 году еще на прошлогодней встрече в Казани.
Президент России Владимир Путин не поехал на форум, как и китайский лидер Си Цзиньпин, регулярно посещавший саммиты БРИКС последние 12 лет. Аналогичное решение приняли лидеры Ирана, Египта и других ключевых стран.
Тем не менее Владимир Путин все же принял участие в пленарном заседании саммита в формате видеосвязи. Его выступление стало одним из самых содержательных.
«На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже $77 трлн. Это по данным МВФ за 2025 г. Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и «группу семи» – там $57 трлн», – напомнил всем о масштабах объединения Президент России.
Применение национальных валют в торговле между странами БРИКС растет
Путин подчеркнул, что однополярная система международных отношений уходит в прошлое, ей на смену приходит многополярная модель, основанная на равноправии, взаимоуважении, открытости и прагматизме. По его словам, прежняя система обслуживала интересы «золотого миллиарда», но сегодня модель «либеральной глобализации» себя исчерпала.
Президент также привел данные об увеличении использования национальных валют в расчетах между странами БРИКС:
«В 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», – заявил Путин.
Кроме того, Президент подчеркнул, что предстоящее создание независимой системы расчетов в рамках БРИКС сделает валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными.
Трамп испугался
Лучшей иллюстрацией реакции на выступление Путина и обсуждение на полях саммита БРИКС темы ухода от доллара в расчетах стало мгновенное и нервное заявление Президента США Дональда Трампа: «Любая страна, придерживающаяся антиамериканской политики БРИКС, будет обложена дополнительной 10% пошлиной. Исключений из этой политики не будет. Благодарю за ваше внимание к данному вопросу!» – написал он в соцсети Truth Social.
Напомним, в ноябре прошлого года Трамп уже угрожал странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае попытки создать новую валюту в противовес доллару.
Испуг Трампа и других западных лидеров объясним. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавлявший делегацию РФ на саммите, наглядно описал причины беспокойства Запада. По его словам, «эрозия структур глобализации усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для «наказания».
Другим фактором, по словам Лаврова, стало стремительное нарастание глобального долга. Министр отметил, что с 2011 года число стран с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59.
«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», – подчеркнул он.
Декларация с осуждениями
Итоговая декларация саммита включает 126 параграфов, и среди них немало острых политических формулировок. Например, в документе говорится, что атака на Иран нарушает Устав ООН. Страны БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, нападениями на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты Ирана.
Также в декларации осуждаются атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях РФ.
В документе содержится призыв ко всем сторонам конфликта в секторе Газа добиться полного и устойчивого прекращения огня, освободить всех заложников, вывести израильские войска из анклава и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.
Таким образом, несмотря на отсутствие ряда ключевых лидеров, саммит БРИКС в Бразилии оказался весьма острым и насыщенным. Чего стоит хотя бы реакция западных лидеров.
Следующий саммит в 2026 году примет Индия.