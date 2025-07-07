БРИКС после Казани: почему саммит в Рио вызвал резкую реакцию Трампа и Запада

В Бразилии прошел очередной саммит БРИКС – международной альтернативы группе «Большой семерки» (G7). В отличие от прошлогоднего Казанского саммита, не все первые лица стран-участниц смогли приехать. О чем говорили на встрече, что попало в итоговый документ и как отреагировал мир – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин не поехал на форум, но принял участие в пленарном заседании саммита в формате видеосвязи

Фото: kremlin.ru

Лидеры России и Китая не приехали на саммит

Рио-де-Жанейро был выбран местом проведения саммита БРИКС в 2025 году еще на прошлогодней встрече в Казани.

Президент России Владимир Путин не поехал на форум, как и китайский лидер Си Цзиньпин, регулярно посещавший саммиты БРИКС последние 12 лет. Аналогичное решение приняли лидеры Ирана, Египта и других ключевых стран.

Тем не менее Владимир Путин все же принял участие в пленарном заседании саммита в формате видеосвязи. Его выступление стало одним из самых содержательных.

«На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже $77 трлн. Это по данным МВФ за 2025 г. Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и «группу семи» – там $57 трлн», – напомнил всем о масштабах объединения Президент России.

Несмотря на отсутствие ряда ключевых лидеров, саммит БРИКС в Бразилии оказался весьма острым и насыщенным Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Применение национальных валют в торговле между странами БРИКС растет

Путин подчеркнул, что однополярная система международных отношений уходит в прошлое, ей на смену приходит многополярная модель, основанная на равноправии, взаимоуважении, открытости и прагматизме. По его словам, прежняя система обслуживала интересы «золотого миллиарда», но сегодня модель «либеральной глобализации» себя исчерпала.

Президент также привел данные об увеличении использования национальных валют в расчетах между странами БРИКС:

«В 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», – заявил Путин.

Кроме того, Президент подчеркнул, что предстоящее создание независимой системы расчетов в рамках БРИКС сделает валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными.

Трамп уже угрожал странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае попытки создать новую валюту в противовес доллару Фото: © The White House



Трамп испугался

Лучшей иллюстрацией реакции на выступление Путина и обсуждение на полях саммита БРИКС темы ухода от доллара в расчетах стало мгновенное и нервное заявление Президента США Дональда Трампа: «Любая страна, придерживающаяся антиамериканской политики БРИКС, будет обложена дополнительной 10% пошлиной. Исключений из этой политики не будет. Благодарю за ваше внимание к данному вопросу!» – написал он в соцсети Truth Social.

Напомним, в ноябре прошлого года Трамп уже угрожал странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае попытки создать новую валюту в противовес доллару.

Испуг Трампа и других западных лидеров объясним. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавлявший делегацию РФ на саммите, наглядно описал причины беспокойства Запада. По его словам, «эрозия структур глобализации усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для «наказания».

Другим фактором, по словам Лаврова, стало стремительное нарастание глобального долга. Министр отметил, что с 2011 года число стран с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59.

«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», – подчеркнул он.

Сергей Лавров, возглавлявший делегацию РФ на саммите, наглядно описал причины беспокойства Запада Фото: mid.ru

Декларация с осуждениями

Итоговая декларация саммита включает 126 параграфов, и среди них немало острых политических формулировок. Например, в документе говорится, что атака на Иран нарушает Устав ООН. Страны БРИКС выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, нападениями на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты Ирана.

Также в декларации осуждаются атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях РФ.

В документе содержится призыв ко всем сторонам конфликта в секторе Газа добиться полного и устойчивого прекращения огня, освободить всех заложников, вывести израильские войска из анклава и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.

Таким образом, несмотря на отсутствие ряда ключевых лидеров, саммит БРИКС в Бразилии оказался весьма острым и насыщенным. Чего стоит хотя бы реакция западных лидеров.

Следующий саммит в 2026 году примет Индия.