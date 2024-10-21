БРИКС отнял у G7 десятую часть мировой экономики

БРИКС с момента своего основания в 2006 году увеличил долю в мировой экономике почти на 10% – столько же за указанный период потеряла «Большая семерка». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

В 2006 году государства, ныне входящие в состав БРИКС, производили 27,15% глобального внутреннего валового продукта. По состоянию на прошлый год эта доля выросла уже до 36,8%. Страны G7 за указанный промежуток времени снизили свою долю до 29%.

На остальные государства мира приходится 34,2% мирового ВВП, как и в 2006 году.

БРИКС – межгосударственное объединение, включающее 10 государств. На долю стран объединения приходятся треть мировой суши и почти половина населения планеты.