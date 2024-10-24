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БРИКС на стенах Кремля: казанцев пригласили посмотреть световое шоу в честь саммита
До 25 октября жители и гости столицы Татарстана могут увидеть световое шоу, приуроченное к саммиту БРИКС.
Видеопроекция с 17.00 отображается на стенах Казанского Кремля.
Световое шоу включает орнаменты и элементы, связанные со странами-участницами, силуэты городов, эпизоды из истории государств — членов объединения и приветствия на их языках.
Ранее в мэрии Казани уточнили, что проекция начинает работать с 17.00 и охватывает территорию от Спасской и Тайницкой башни.
Вначале предполагалось, что она будет показываться до конца саммита — 24 октября. Однако затем власти города приняли решение продлить световое шоу еще на один день.
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