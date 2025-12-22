Бригады «Водоканала» с 27 октября устранили 2,4 тыс. засоров

С 27 октября бригады МУП «Водоканал» устранили 2,4 тыс. засоров в городских сетях. С начала года зарегистрировано 16,5 тыс. подобных заявок. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков.

«Изменение отношения населения к пользованию системой водоотведения – процесс небыстрый. Мы не ожидаем резкого снижения количества засоров, но важно, что жители понимают: исправная работа канализации зависит не только от сетей и сотрудников водоканала, но и от сознательного поведения каждого», – подчеркнул он.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин обратился к жителям с призывом бережно относиться к канализационной системе. Он напомнил, что ежедневно 1,3 млн человек пользуются городскими сетями и даже выброшенная влажная салфетка или другой предмет могут нанести значительный ущерб всей системе.

«Каждый думает, что он один, но нет – 1,3 млн жителей пользуются канализацией ежедневно, несколько раз в день. Когда кто-то бросает влажную салфетку или еще какой-то предмет вместо того, чтобы выбросить его в урну, это наносит огромный урон всему городскому хозяйству», – подытожил градоначальник.