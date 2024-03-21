Бригады из Татарстана помогают восстанавливать водоснабжение в Лисичанске

Фото: © «Татар-информ»

Татарстанцы помогают «Водоканалу» Лисичанска восстановить водопроводные сети. За месяц работы в Лисичанске аварийная бригада из Татарстана устранила 22 серьезных порыва на водопроводных сетях города.

Кроме того, представители шеф-региона помогают местным коммунальщикам с заменой изношенных участков труб на центральных магистралях и запорной арматуры, ремонтируют ввод водопровода в многоквартирные дома.

Фото: © «Татар-информ»

Помощь в решении коммунальных проблем лисичанам оказывают специалисты зеленодольского «Водоканала». Это уже их третья командировка в новый российский регион.

Отметим, что аварийные бригады из Татарстана находятся в Лисичанске с осени 2022 года. За это время восстановлены системы отопления более чем в тридцати жилых домах, заменены сотни метров водоводов, отремонтировано несколько ЦТП, устранены десятки аварий на объектах жилищно- коммунального хозяйства города.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.