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Бригады из Татарстана помогают восстанавливать водоснабжение в Лисичанске
Татарстанцы помогают «Водоканалу» Лисичанска восстановить водопроводные сети. За месяц работы в Лисичанске аварийная бригада из Татарстана устранила 22 серьезных порыва на водопроводных сетях города.
Кроме того, представители шеф-региона помогают местным коммунальщикам с заменой изношенных участков труб на центральных магистралях и запорной арматуры, ремонтируют ввод водопровода в многоквартирные дома.
Помощь в решении коммунальных проблем лисичанам оказывают специалисты зеленодольского «Водоканала». Это уже их третья командировка в новый российский регион.
Отметим, что аварийные бригады из Татарстана находятся в Лисичанске с осени 2022 года. За это время восстановлены системы отопления более чем в тридцати жилых домах, заменены сотни метров водоводов, отремонтировано несколько ЦТП, устранены десятки аварий на объектах жилищно- коммунального хозяйства города.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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