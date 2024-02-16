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Бригада ВСУ сообщила о критической ситуации в Авдеевке
Срочно отправленная в Авдеевку украинская бригада сообщила, что ее подразделения местами находятся в полном окружении, ситуация критическая, передает РИА Новости.
Как сообщает агентство, накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.
Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии.
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