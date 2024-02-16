Бригада ВСУ сообщила о критической ситуации в Авдеевке

Срочно отправленная в Авдеевку украинская бригада сообщила, что ее подразделения местами находятся в полном окружении, ситуация критическая, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, накануне газета The Washington Post написала, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки — они считают, что сдача города лишь вопрос времени.

Представитель Белого дома Джон Кирби также заявлял, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов, город может перейти под контроль российской армии.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.