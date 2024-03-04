Бригада из Татарстана восстанавливает поврежденные квартиры в Лисичанске

В Лисичанске продолжает работу Комиссия по предупреждению и ликвидации аварий, одной из основных задач которой на данный момент является обеспечение доступа в пустующие квартиры.

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В состав Комиссии входят бригады татарстанского предприятия «Евро-Тех». Специалисты, попадая в квартиры, при необходимости ремонтируют поврежденные оконные проемы, стояки или заменяют радиаторы.

В первую очередь рабочие «заходят» в многоэтажные дома, где ведутся работы по запуску центрального отопления. По завершении работ вскрытые двери восстанавливаются.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.