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ЛНР и Татарстан 4 марта 2024 16:23

Бригада из Татарстана восстанавливает поврежденные квартиры в Лисичанске

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В Лисичанске продолжает работу Комиссия по предупреждению и ликвидации аварий, одной из основных задач которой на данный момент является обеспечение доступа в пустующие квартиры.

Фото: © «Татар-информ»

В состав Комиссии входят бригады татарстанского предприятия «Евро-Тех». Специалисты, попадая в квартиры, при необходимости ремонтируют поврежденные оконные проемы, стояки или заменяют радиаторы.

В первую очередь рабочие «заходят» в многоэтажные дома, где ведутся работы по запуску центрального отопления. По завершении работ вскрытые двери восстанавливаются.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#ЛНР и Татарстан
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