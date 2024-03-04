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Бригада из Татарстана восстанавливает поврежденные квартиры в Лисичанске
В Лисичанске продолжает работу Комиссия по предупреждению и ликвидации аварий, одной из основных задач которой на данный момент является обеспечение доступа в пустующие квартиры.
В состав Комиссии входят бригады татарстанского предприятия «Евро-Тех». Специалисты, попадая в квартиры, при необходимости ремонтируют поврежденные оконные проемы, стояки или заменяют радиаторы.
В первую очередь рабочие «заходят» в многоэтажные дома, где ведутся работы по запуску центрального отопления. По завершении работ вскрытые двери восстанавливаются.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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