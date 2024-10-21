Бригада «Челныводоканала» помогает восстанавливать систему воды в подшефном Лисичанске

Генеральный директор «Челныводоканала» Кирилл Пузырьков посетил Лисичанск, где в рамках шефской помощи работают аварийные бригады из Республики Татарстан. Цель его приезда – не только контроль за ходом работ, но и поддержка сотрудников.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«У нас в водоканале действует принцип: своих мы никогда не бросаем. Мы должны убедиться, что у ребят все в порядке, и, конечно, проконтролировать ход работ. Лично увидеть обстановку на месте, пообщаться с командой – это очень важно», – отмечает Кирилл Пузырьков.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

С первых дней работы в Лисичанске аварийная бригада из Набережных Челнов, состоящая из пяти человек, взяла на себя задачи по восстановлению водопроводных сетей. В состав команды входят экскаваторщик, электрогазосварщик, два мастера и бригадир – каждый с четко определенными обязанностями.

«Наши ребята работают по тем же стандартам, что и дома, однако условия здесь другие: новый город, другая инфраструктура, и это требует гибкости и профессионализма. Срок ротации составляет один месяц, но, видя необходимость завершения работ, связанных с подготовкой города к отопительному сезону, команда решила остаться дольше. Ребята сами вышли с инициативой продлить срок пребывания. Они видят результат своей работы и понимают, насколько важно завершить начатое. Это был их осознанный шаг, их вклад в общее дело», – подчеркивает Кирилл Пузырьков.



Один из участников бригады, электрогазосварщик Рустем Зиннатуллин, поделился своим опытом работы в сложных условиях и тем, как коллектив справляется с трудностями.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Мы здесь уже больше месяца, работу продлили до середины ноября, — рассказывает Зинатуллин. — Впечатления тяжелые: город сильно пострадал, инфраструктура в ужасном состоянии. По сравнению с Набережными Челнами, где сети находятся в нормальном состоянии, здесь кажется, что мы попали в 90-е. Много порывов, за день бывает до пяти аварийных заявок — это очень сложно, тогда как в Челнах одна-две заявки в день — норма».

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Команда столкнулась не только с техническими, но и с психологическими трудностями.

«Первые две недели было особенно тяжело, нужно было привыкнуть к новому ритму работы и обстановке, — говорит Рустем Зиннатуллин. — Здесь нет привычных условий, все как в армии: зона комфорта меняется, нужно адаптироваться. Особенно тяжело было привыкнуть к внешним условиям — грохоту артиллерии и постоянному напряжению. Но мы не одни, руководство поддерживает нас, всегда на связи, знает, как мы работаем, что у нас происходит, и лично приезжает в Лисичанск, чтобы убедиться в нашей безопасности, а так же передать посылки от родных».

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Местные жители доброжелательны. Они видят результаты нашей работы и очень благодарны – угощают нас виноградом, орехами», — с теплотой вспоминает Рустем.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Командировка в Лисичанск стала для бригады не просто очередной рабочей задачей, а настоящим испытанием, которое они проходят с достоинством.