BRICS Future Skills Challenge — задачи формулируют корпорации

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Казанском техникуме информационных технологий и связи (КТИТС) стартовал финал Международного чемпионата по перспективным технологиям и навыкам (BRICS Future Skills & Tech Challenge). О том, как финалисты ищут замену SWIFT и какие перспективы у перспективных технологий, читайте в репортаже «Татар-информа».

Чемпионат проходит уже в пятый раз. В этом году Россия как председатель БРИКС стала страной — хозяйкой финала конкурса, который идет уже с апреля. Всего до заключительного этапа соревнований добрались около 500 участников.

«Эти соревнования начались не сегодня, а проходят с начала года. Именно на площадке беспилотных авиационных систем (БАС) у нас находится пять участников, и около десяти в формате онлайн — они не смогли прилететь», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» руководитель делегации ЮАР Мапуле Нканува.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники являются студентами, поэтому они не вовлечены в бизнес-процессы, поделилась Мапуле Нканува. На площадке БАС в их задачи будет входить программирование ИИ, чтобы научить дрон «видеть» и, например, переносить объекты по воздуху. Участники команды ЮАР долго готовились, чтобы улучшить свою работу в команде, однако среди южноафриканцев есть те, кто будет соревноваться и в индивидуальных программах.

Эксплуатация дрона — это одна из четырех компетенций по направлению БАС, которая проходит в индивидуальном формате. Еще три проходят в формате хакатона, когда команды соревнуются на время. Им предстоит программировать работу летательных аппаратов, проектировать беспилотники и использовать в их работе ИИ.

«Есть задача по развитию беспилотных летательных аппаратов. Дроны используются в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах. В этой категории есть задачи как с эксплуатацией дронов, так и с конструированием», — объяснила корреспонденту заместитель генерального директора Агентства развития процессий и навыков Алина Сингх.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Сингх, полученные результаты могут стать прототипами массовых решений. Международные эксперты не только оценивают команды — по итогам соревнований будет разработан справочник с профессиями будущего, по которым будут готовить будущих кадров.

БАС — одна из основных площадок чемпионата. Финал соревнований включает в себя еще 13 компетенций, которые проверят навыки команд в робототехнике, работе с технологиями виртуальной и дополненной реальности и других областях.

«Отдельного приоритета по направлениям нет, но есть дисциплина, связанная с трансграничными платежами. Сегодня такая ситуация, что некоторые страны решили, что <...> можно по нажатию одной кнопки отключить ваш iPhone, автомобиль или банк. Меняется трансграничность или демократия, которую они декларируют», — сказал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полученные решения, связанные с блокчейном, позволят странам, например, России и Китаю, избегать использования платежной системы SWIFT, уверен Хайруллин.

В области робототехники будут соревноваться роботы-фермеры. Как отметил министр, людей хватает не всегда, и робот может заменить людской труд, например, в больших яблоневых садах. В Татарстане технологии, связанные с сельским хозяйством, однозначно найдут применение.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня также актуальны направления, связанные с кибербезопасностью, защитой персональных данных и приватностью в сети. Платформы знают наши привычки лучше, чем наши родители, напомнил глава Минцифры РТ, поэтому в современном мире вопрос защиты персональных данных вышел на первое место в силу объективных причин.

«Ряд ключевых задач формируют корпорации. Поэтому участники хакатона решают не теоретические, а прикладные задачи. Я больше чем уверен, что соревнования — не ради соревнований. Сухой остаток — это решение прикладных задач, сформулированных корпорациями», — заключил Айрат Хайруллин.