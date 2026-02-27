Бревна для блиндажей и ремонт тралов: как Бавлинский район помогает бойцам СВО

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

В Бавлинском районе помощь участникам СВО стала делом, которое объединило людей разных профессий. Несмотря на штатное обеспечение военнослужащих, жители считают своим долгом поддерживать бойцов на передовой – отправляют вещи, медикаменты, строительные материалы, ремонтируют технику.

Очередная погрузка гуманитарного груза проходит во дворе производственной базы. Тяжелая техника подает бревна, рабочие слаженно формируют партию лесоматериалов для отправки в зону боевых действий.

«В данный момент мы готовим очередную партию строительных материалов – лес для наших бойцов танковой дивизии, – рассказал руководитель предприятия Айнур Гимаев. – Это уже второй конвой для строительства блиндажей и окопов. Сейчас идет погрузка второй партии леса для ремонтно-восстановительного батальона 90 гвардейской танковой дивизии. Кроме того, постоянно ремонтируем тяжелую технику – в основном военные тралы. Они приезжают к нам, мы их приводим в порядок и отправляем обратно».

По его словам, военнослужащие просят не только пиломатериалы, но и целые бревна – на месте из них изготавливают необходимые конструкции. Бригада и техника за считанные минуты формируют груз, который вскоре отправится на передовую.

«С начала специальной военной операции, как и многие наши земляки, оказываем посильную помощь, – отметил он. – Направляем военную технику, автомобили УАЗ, автошины, горюче-смазочные материалы, боевые коптеры. На постоянной основе формируем гуманитарную помощь по заявкам военнослужащих: дизель-генераторы, отопительные приборы – все, что нужно нашим ребятам».

Сотрудники участвуют в сборе пожертвований в фонд поддержки военнослужащих, подключаются к благотворительным акциям и общественным инициативам. Ежегодно коллектив принимает участие в акции «Помоги собраться в школу», поддерживая детей Исергаповского сельского поселения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сегодня трое работников находятся в зоне СВО. Им и их семьям оказывают всестороннюю поддержку.

За вклад в организацию сбора и доставки гуманитарной помощи Айнур Гимаев удостоен благодарственных писем и медали «За помощь фронту». Но, как подчеркивают бавлинцы, главная награда – это возможность быть полезными тем, кто сегодня защищает страну.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.