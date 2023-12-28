Бренды Татарстана на федеральном уровне представят 217 предпринимателей

В общей сложности 217 бизнесменов Татарстана собираются представить собственные бренды на федеральном конкурсе «Знай наших», организованном по поручению Президента России Владимира Путина Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

При этом прием заявок на участие в конкурсе новых российских брендов будет продолжаться до 15 января 2024 года. В его рамках предусмотрены пять направлений («Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ» и «Высокие технологии») и две специальные номинации («Инклюзия» и «Самая смелая идея»).

На данный момент Татарстан лидирует среди регионов по количеству заявлений, поданных на конкурс «Знай наших». Предприниматели и самозанятые из более чем 30 районов РТ намерены представить свои бренды во всех семи категориях.

Больше всего заявок подано татарстанскими бизнесменами в номинации «Продукты и питание». Речь идет о халяльной и молочной фермерской продукции, хлебобулочных изделиях, макаронах, крупах, чак-чаке и других сладостях с национальным колоритом.

Лидирует по количеству заявок от республиканских брендов и номинация «Потребительские товары». А в номинации «ИТ» семь компаний Татарстана представили софт и услуги по разработке корпоративных программ.

Компании — победители конкурса получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, а также грантовую поддержку.

При выборе победителей будут учитываться темпы роста оборота за год, оценки партнеров проекта и регионов, где компания зарегистрирована, мнение жюри конкурса, участие компании в социальных проектах, в проектах и программах партнеров конкурса. Среди партнеров присутствуют «Первый канал», медиахолдинг МАЕР, «Симпл», Zenden, «Заспорт» и другие. В этом году организаторы также хотят отметить регионы, которые лучше всего поддерживают бренды.

Участниками первого сезона конкурса стали около 5 тыс. брендов изо всех регионов страны, Татарстан тогда вошел в топ-10 субъектов Федерации по числу заявок. От республики было заявлено 148 участников, 36 из них пробились в финал.

Победителем первого сезона от Республики Татарстан в партнерской номинации было признано ООО «Азбука сыра» из Мамадышского района. Это достижение позволило компании принять бесплатное участие в федеральном конкурсе «Национальная премии „Бренд года в России“», в котором она также одержала победу. Теперь упаковку ее продукции украшает почетное звание, а рассказ о ней прозвучит в

программе «Наше все» на «Первом канале».

Поддержка отечественных брендов организована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного, как и другие нацпроекты, главой государства Владимиром Путиным.