Бренды из Татарстана стали лауреатами конкурса «Знай наших»

Сразу несколько брендов из Татарстана стали победителями всероссийского конкурса «Знай наших», организованного Агентством стратегических инициатив, Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ. По итогам третьего сезона состязания, проходившего в Москве, три татарстанских бренда были отмечены в пяти различных номинациях, сообщает Министерство экономики РТ.

В категории «Потребительские товары» победу одержал завод «Заряд», выпускающий полный спектр хоккейных клюшек российского производства. Этот же бренд стал призёром в партнерской номинации «Спорт». В направлении «Инклюзия» первое место присуждено GT Dress — производителю одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, компания отмечена в специальной номинации Фонда «Защитники Отечества» за вклад в создание комфортной среды для ветеранов. В номинации «Интерьер» был выделен бренд CARIN CASA, специализирующийся на производстве мебели премиум-класса с использованием керамики.

Победители конкурса получат комплексную поддержку — от рекламных кампаний и доступа к онлайн-платформам до участия в деловых мероприятиях и помощи в масштабировании бизнеса. В этом году на конкурс поступило около 25 тысяч заявок со всей России, в том числе более 1,6 тысячи — из Татарстана.