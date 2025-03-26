Бренды из Татарстана могут заявить о себе на федеральном конкурсе «Знай наших»

Прием заявок на третий сезон конкурса отечественных брендов «Знай наших» официально открыт. Регион, традиционно считающийся лидером по поддержке местных брендов, вновь подтвердил свою активность: в прошлом году от Татарстана поступило 1,5 тыс. заявок, а новый национальный герой «Туган Батыр» стал победителем в номинации «Анимация». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Конкурс организуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, при поддержке ВЭБ.РФ. Мероприятие направлено на развитие перспективных российских брендов в регионах и соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по поддержке отечественного производства. В этом сезоне организаторы сделают акцент на брендах малых городов и населенных пунктов.

Участвовать могут представители малого и среднего бизнеса, демонстрирующие устойчивый рост и высокий уровень локализации производства. Заявки принимаются до 15 мая.

В рамках конкурса предусмотрено пять номинаций: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и ИТ, а также специальные категории от партнеров.

Церемония награждения победителей состоится в июле в Нижнем Новгороде в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Победители получат поддержку в продвижении на маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации бизнес-экспертов, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях и грантовую помощь.

Партнерами конкурса стали Wildberries, OZON, Почта России, Роскачество, Авторадио и другие. В 2025 году число партнеров расширится за счет Российского экспортного центра, который поможет продвигать отечественные бренды на зарубежных рынках.

В прошлом году конкурс собрал более 12 тыс. заявок, из которых 1,5 тыс. были от брендов Республики Татарстан. Благодаря поддержке, выручка победителей выросла в среднем на 50%, а у некоторых компаний – даже в два-три раза.

Конкурс отечественных брендов был запущен в 2023 году по поручению президента страны с целью продвижения и развития перспективных российских брендов.