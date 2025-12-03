Брендон Биро может перейти из «Ак Барса» в «Барыс»

Фото: ak-bars.ru

27-летний форвард Брендон Биро в ближайшее время может перейти из казанского «Ак Барса» в алмаатинский «Барыс», который активно интересуется игроком. Об этом сообщает Metaraitings.

Биро пополнил ряды казанского клуба летом 2025 года. Контракт канадского нападающего с татарстанцами рассчитан до конца текущего сезона. В настоящий момент на счету Биро 24 матча за «Ак Барс» и 7 (1+6) очков при показателе полезности «+5».

Большую часть карьеры канадец провел в командах АХЛ. Последним в его послужном списке был фарм-клуб «Сиэтла» - «Коачелла», в составе которой он провел 56 матчей и заработал 34 (6+28) очка при показателе «плюс-минус» «-2». Также на его счету 6 матчей и 2 шайбы в НХЛ за «Баффало Сейбрз».