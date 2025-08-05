Брэндон Биро: «Ак Барс» создает шикарные условия, чтобы добиться успехов»

Нападающий и новичок «Ак Барса» Брэндон Биро поделился впечатлениями от первых дней пребывания в стане казанского клуба.

«Советовался ли я с кем-то перед переходом в «Ак Барс»? Я не знаю кого-то, кто играл бы в «Ак Барсе», но летом, когда мы собирались с игроками и снимали лед, были хоккеисты, которые выступали в КХЛ. Они мне говорили, что здесь отличная лига, а «Ак Барс» создает шикарные условия, чтобы добиться успехов. Эти отзывы помогли мне принять итоговое решение.

Смотрел хайлайты плей-офф, когда понимал, что буду переезжать в КХЛ. Раньше я видел только топ лучших голов. Знаю, что здесь много мастеровитых хоккеистов, которые играли в НХЛ и были успешны. Мне было интересно, как у них идут дела в КХЛ, чтобы примерно понимать, какой здесь уровень.

Надеюсь, что я сразу вольюсь. Хотя мне нужно еще несколько дней, так как после длительного перелета есть свои особенности. Нужно привыкнуть к еде и напиткам, потому что они тут немного другие.

Что больше всего удивляет в России? Пока что еда. В половине случаев я не знаю, что я ем. Надеюсь, что это курица», – цитирует Биро корреспондент «ТИ-Спорта».

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».