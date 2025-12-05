Брэндан Лайпсик установил новый рекорд СКА

Фото: ska.ru

Нападающий петербургского СКА Брендан Лайпсик отличился заброшенной шайбой в гостевом матче против владивостокского «Адмирала» (3:1), установив уникальное достижение в истории армейского клуба.

Согласно официальной информации пресс-службы СКА, Лайпсик стал первым хоккеистом команды, сумевшим поразить ворота соперников в пяти выездных матчах регулярного чемпионата КХЛ подряд. Это достижение превзошло прежний клубный рекорд, когда шесть игроков (Антон Бурдасов делал это дважды) забивали в четырёх гостевых играх подряд.

Ранее серию из пяти голов на выезде в общей сложности демонстрировал Роман Червенка в сезоне 2013/2014. Однако в его случае серия была «смешанной»: два гола пришлись на регулярный чемпионат, а три — на матчи плей-офф. К тому же, из-за паузы на Олимпийские игры в Сочи та серия растянулась почти на два месяца.

Отличная форма Лайпсика подтверждается и его общей статистикой в текущем сезоне. В шести проведённых матчах на счету форварда уже 7 заброшенных шайб и 1 результативная передача, что в сумме составляет 8 очков за результативность.