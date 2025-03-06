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Общество 6 марта 2025 13:14

Бренд Visit Tatarstan разработал гид для празднования 8 Марта

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Бренд Visit Tatarstan разработал гид для празднования 8 Марта
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Редакция туристического бренда Visit Tatarstan подготовила гид, в котором собрала интересные мероприятия в Татарстане, связанные с Международным женским днем, а также небанальные идеи для подарков.

«К Международному женскому дню на портале уже доступен путеводитель. Этот гид будет полезен как для туристов, планирующих отдых на выходные, так и для жителей Татарстана, желающих провести праздничный день незабываемо», – отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Он напомнил, что на портале Visit Tatarstan есть не только активные социальные сети, но и информативный портал. Здесь гости могут найти все для планирования поездки в регион: подборки лучших локаций Казани, подробные путеводители по районам республики и актуальную афишу событий.

#Сергей Иванов #международный женский день
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