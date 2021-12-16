Бренд Visit Tatarstan повысил продажи автобусных туристических рейсов в Казань на 10%

Владимир Васильев

После того, как рейсовые туристические автобусы из Санкт-Петербурга в Казань окрасили в цвета бренда Visit Tatarstan, продажи билетов выросли на 10%. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор компании Ecolines rus Андрей Волков.

Фото: © Владимир Васильев

«Мы были очень удивлены решением Госкомитета по туризму Татарстана, которые предложили такой дизайн. Но после того, как автобус вышел на линию, заполняемость рейсов повысилась сразу на 10%», — отметил собеседник агентства.

По словам Волкова, это связано с тем, что яркий дизайн бренда Visit Tatarstan виден издалека и служит своеобразным рекламным щитом для жителей Санкт-Петербурга.

Рейсы компании ходят из Санкт-Петербурга в Казань и обратно с июня этого года. Волков уточнил, что наиболее популярные периоды для таких маршрутов — это август и новогодние каникулы.

Гендиректор заметил, что почти все билеты на период грядущих праздников уже раскуплены и компания даже объявила дополнительные рейсы в связи с высоким интересом к такого рода поездкам.