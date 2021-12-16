Бренд Visit Tatarstan повысил продажи автобусных туристических рейсов в Казань на 10%
После того, как рейсовые туристические автобусы из Санкт-Петербурга в Казань окрасили в цвета бренда Visit Tatarstan, продажи билетов выросли на 10%. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор компании Ecolines rus Андрей Волков.
«Мы были очень удивлены решением Госкомитета по туризму Татарстана, которые предложили такой дизайн. Но после того, как автобус вышел на линию, заполняемость рейсов повысилась сразу на 10%», — отметил собеседник агентства.
По словам Волкова, это связано с тем, что яркий дизайн бренда Visit Tatarstan виден издалека и служит своеобразным рекламным щитом для жителей Санкт-Петербурга.
Рейсы компании ходят из Санкт-Петербурга в Казань и обратно с июня этого года. Волков уточнил, что наиболее популярные периоды для таких маршрутов — это август и новогодние каникулы.
Гендиректор заметил, что почти все билеты на период грядущих праздников уже раскуплены и компания даже объявила дополнительные рейсы в связи с высоким интересом к такого рода поездкам.