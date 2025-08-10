Бренд-шеф Разбоев рассказал, что самые спелые плоды арбуза появляются в сентябре

Оптимальное время для покупки арбузов – август, однако самые спелые плоды появляются ближе к сентябрю. Об этом заявил бренд-шеф ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что при постукивании зрелый арбуз должен издавать резонансный звук, напоминающий барабан, и чем ярче звук, тем слаще плод.

Разбоев пояснил, что выбирать арбуз следует в сезон, когда ягода созревает естественным образом под ярким солнцем России. Такой арбуз реже содержит нежелательные вещества и безопаснее для здоровья. Традиционно сезон арбузов начинается в начале августа, а пик урожая приходится на сентябрь – именно в это время на прилавках появляются наиболее спелые ягоды. В октябре арбузы чаще бывают переспевшими.

Он рекомендовал отдавать предпочтение арбузам из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, где климат более благоприятен, а риск превышения нитратов ниже. При выборе важно обращать внимание на размер и вес – крупные арбузы обычно более спелые и сочные, но и небольшие плоды иногда бывают зрелыми.

Также, по словам Разбоева, зрелый арбуз тяжелее из-за высокого содержания воды. Он предупредил не покупать треснувшие или мятые ягоды, поскольку в таких местах быстро размножаются микроорганизмы.

Эксперт отметил, что для проверки зрелости арбуза полезно обращать внимание на желтое «земляное» пятно – оно указывает на длительное пребывание ягоды на земле и созревание. Яркие и четкие полоски также свидетельствуют о спелости. Стебелек должен быть сухим и коричневым, тогда как зеленый и сочный – признак слишком раннего срезания.

Разбоев рассказал, что при сомнениях покупатель может попросить продавца провести тест, а также приобрести лакмусовый тестер для самостоятельной проверки. Самый простой способ – разрезать арбуз при продавце: мякоть зрелого плода должна быть ярко-алой с мелкими белыми прожилками, тогда как бледная или волокнистая мякоть говорит о недозрелости.

Кроме того, бренд-шеф подчеркнул важность выбора арбузов у проверенных продавцов или фермеров, особенно на развес. В крупных супермаркетах с сертификатами риск покупки некачественной продукции ниже. Он рекомендовал избегать покупки арбузов на стихийных рынках без документов, особенно у дорог.