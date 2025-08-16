Бренд-шеф рассказал, какие маринады подойдут для разных видов мяса

Для разных видов мяса лучше использовать разные маринады. Об этом сообщил бренд-шеф мясных ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев, его слова приводит РИА Новости.

Свинину, как отметил специалист, традиционно готовят в классическом маринаде из лука и соли. Мясо рекомендуется нарезать небольшими кусочками средней толщины, а лук – тонкими кольцами, которые следует тщательно промять вместе с мясом.

Для баранины оптимальным вариантом является маринад с вином. Кислота смягчает мясо, придает ему нежность и аромат, а также сокращает время приготовления. При этом лучше использовать сухое белое вино.

При готовке курицы на костре Разбоев посоветовал соус барбекю, который придает мясу яркий аромат и узнаваемый вкус. Также подойдет маринад на основе оливкового масла с чесноком, луком, травами и дольками лимона.

Рыбу, по словам шефа, стоит мариновать в соевом соусе. В него можно добавить имбирь, мед, специи или горчицу – это сделает блюдо более пикантным.

Разбоев также рассказал о свойствах основных компонентов для маринадов. Кислые ингредиенты (уксус, вино, кефир, фрукты и цитрусы) разрыхляют мышечные волокна и облегчают переваривание белка. Растительные масла и йогурт создают защитную пленку, не позволяя мясу пересохнуть. Пряности и травы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, лук выделяет сок и смягчает мясо, а соль помогает удерживать влагу.

Кроме того, пиво за счет ферментов улучшает расщепление белка, а горчица способствует лучшей работе желудочно-кишечного тракта.