Бренд RAIS, покоривший парижские подиумы, провел кастинг для первого показа в Татарстане

Фото предоставлено ООО «РАИС»

3 марта в столице Татарстана пройдет закрытый показ премиального бренда одежды для фитнеса «RAIS», который был основан двумя жительницами Казани. Динара Саляхова — Миссис Россия-2024, Миссис Европа - 2024, многократная чемпионка в категории «Фитнес-бикини», чемпионка РТ по спортивным бальным танцам, имеет ⁠10-летний опыт работы в фитнес-индустрии. Алла Палёнова — бизнес-леди, руководитель детского центра «ЧУДЕСА», экс-руководитель фитнес- и детского центра в «LUCIANO».

Открытие первого бутика премиального бренда «RAIS» состоялось в октябре 2024 года. Незадолго до того первая коллекция RAIS покорила подиум Недели моды в Париже.

В преддверии показа, который состоится 3 марта, в Казани прошел открытый кастинг. Динара Саляхова и Алла Палёнова объясняют, что осознанно не стали обращаться в модельное агентство: нам хотелось найти новые лица и дать возможность тем, кто хочет попробовать себя на подиуме.

Фото предоставлено ООО «РАИС»

В кастинге приняли участие все желающие — и профессиональные модели, и люди без опыта работы в фэшн-индустрии.

«Мы хотели бы набрать для этого показа и детей, и взрослых. Для нас не так важно, чтобы это были профессиональные модели. Возможно, у кого-то есть талант и желание работать в фэшн-индустрии, и тогда мы, со своей стороны, всему обучим, а потом будем сотрудничать на постоянной основе», — говорила прессе перед кастингом Динара Саляхова.

Но и опытные модели тоже примут участие в показе — заявки от них поступили со всей России, от Москвы и Питера до Дальнего Востока. Также на показе будут работать французские модели, представлявшие коллекцию RAIS на Неделе моды в Париже.

Фото предоставлено ООО «РАИС»

«Мы переживали, что будет мало заявок — к примеру, от моделей класса Plus Size. Но опасения не оправдались, и у нас множество прекрасных претенденток, среди которых есть спортсменки в велнес-категории. Нет недостатка и в моделях для мужской коллекции — много заявок от спортсменов», — рассказывает Алла Палёнова.

Действительно, множество претендентов занимаются спортом профессионально — среди них есть, например, спортивные тренеры и йога-инструктор. Участвовали в кастинге и представители других профессий — например, архитектор или специалист бьюти-индустрии.

Фото предоставлено ООО «РАИС»

Половина заявок поступила от детей. Самой юной участнице всего два с половиной года, она носит звучное имя Стелла — в переводе «звезда». Ребята уверенно ходили по подиуму и совсем не стеснялись ни пышного антуража зала Adriana комплекса Luciano, ни отборочной комиссии, в которую, кроме основательниц бренда и их команды, входила режиссер показа Анна Вавилова. Она ставила шоу «Миссис Россия» (на котором и познакомилась с Динарой Саляховой), «Мини-мисс Россия», десятки модных показов, работает тренером дефиле на конкурсе «Мисс Россия».

«Мы ищем разноплановых моделей. И если, например, в детях мы прежде всего оцениваем их энергетику, то во взрослом кастинге больше смотрим на параметры и технику моделей. Для моделей «плюс сайз» очень важна харизма, а для основной коллекции важна хорошая форма — спортивная одежда предполагает спортивное телосложение», – раскрывает Анна секреты кастинга.

После того, как коллекции бренда RAIS будут показаны в Казани, они продолжат покорять мир: впереди — Недели моды в Дубае, Милане и снова Париж.

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