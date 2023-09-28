Бренд JAECOO и его первая модель теперь в ТрансТехСервис в Казани

28 сентября 2023 года состоится российская премьера бренда JAECOO и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера JAECOO J7, призванного изменить представление потребителей о классических внедорожниках

Впервые JAECOO J7 был представлен на ХХ международном Шанхайском автосалоне в апреле 2023 года.

Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах.

Являясь частью концепции O&J, марка JAECOO продолжает задавать тренды в автомобилестроении, предлагая инновации, которые предоставляют широкие возможности в сегменте городских внедорожников.

Название JAECOO («Джейку») создано сочетанием двух слов – немецкое Jaeger («охотник») и английское Cool («крутой»).

Динамика

Под капотом J7 – бензиновый турбомотор объемом 1,6 л и мощностью 186 л.с. К нему в пару идет 7-ступенчатый «робот» DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. Разгон до «сотни» занимает 8,9 секунд, а расход топлива достигает 7,6 – 8,2 л на 100 км в смешанном цикле.

Комплектации и оснащение

На выбор доступны четыре комплектации Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. В начальном исполнении J7 имеет светодиодную оптику, бесключевой доступ и запуск двигателя с ключа. У внедорожника 18-дюймовые легкосплавные диски, электрорегулировка боковых зеркал и электропривод двери багажника.

Водительское кресло оснащено функциями памяти и вентиляции, оно может регулироваться в 6 направлениях, обеспечивает оптимальный поясничный упор и максимальный комфорт даже в дальней поездке. Отделка сидений и руля выполнена из премиальной экокожи.

Что входит в версию Lifestyle?

обогрев рулевого колеса, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя;

двухзонный климат-контроль с персональными воздуховодами для задних пассажиров;

круиз-контроль;

аудиосистема с 6 динамиками;

бортовой компьютер с цветным 10,25-дюймовым интерактивным дисплеем;

мультимедиа с сенсорным 13,2-дюймовым монитором с Hands Free и Bluetooth;

розетки на 12В, слот Type-C и 4 USB-разъема;

интеллектуальные системы помощи на склоне, мониторинга слепых зон, предупреждения при открывании дверей и другими.

Следующая комплектация Ultimate отличается 19-дюймовыми дисками с красными тормозными суппортами, наличием большого панорамного люка, дисплеем мультимедиа диагональю 14,8 дюйма и адаптивным круиз-контролем.

Версии Active и Supreme имеют то же оснащение, что Lifestyle и Ultimate соответственно, но комплектуются интеллектуальным полным приводом ARDIS с 7 режимами движения: стандарт, экономичный, спорт, внедорожный, снег, песок и грязь.

Первые модели JAECOO J7 вы найдете в автосалонах официального дилера JAECOO ТрансТехСервис. Приглашаем познакомиться с новинкой в автосалоне по адресу: г. Казань на проспекте Победы, 194, телефон: +7(843) 517-22-75.

ВК: https://vk.com/tts_jaecoo

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Фото предоставлены пресс-службой ТТС.